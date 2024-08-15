مصرع شخص وتهشم 3 سيارات فى حادث تصادم أمام بوابة سنترال الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى شخص في العقد السادس من العمر مصرعه في حادث مروري، أمام سنترال الغردقة بميدان الدهار، وذلك بعد أن صدمته سيارة أثناء سيره، وصدمت معها 3 سيارات أخرى، كانت متوقفه فى الباركينج أمام السنترال، وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث، وتمت الاستعانة بونش المرور لسحب السيارات التي تهشمت والسيارة المتسببة في الحادث والتحفظ عليها، بمعرفة رجال الشرطة.



تفاصيل الواقعة عندما ورد إخطارًا من الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، بمصرع شخص يبلغ من العمر 50 عامًا، من محافظة المنيا، بعدما صدمته سيارة أمام سنترال الدهار بوسط الغردقة، وتم نقل الجثة، وإيداعها مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة.

كما تبين أن سيارة فقد قائدها السيطرة عليها وتسبب في تهشم عدد من السيارات التي كانت في منطقة الانتظار، ودفع إحداها أمام مدخل بوابات السنترال الرئيسى بمنطقة الدهار.

وعلي الفور انتقل مسؤولو المرور لمنطقة الحادث، وتم رفع السيارات من منطقة الحادث، والتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة.