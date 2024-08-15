مصرع شاب بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا

قنا صابر سعيد

لقى شاب مصرعه، اليوم الخميس، بعد إصابته بطلق ناري في ظروف غامضة، بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد مصرع شاب إثر إصابته بطلق ناري بقرية السمطا في مركز دشنا، وتبين مصرع حسين.أ.م، 33 عامًا، مقيم قرية الشاورية بمركز نجع حمادي، إثر إصابته بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية السمطا في مركز دشنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها وضبط المتهمين.