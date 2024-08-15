اليوم السابع
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مصدر رفيع المستوى: انتهاء مباحثات اليوم الأول من مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة واستئنافها غداً

الخميس، 15 أغسطس 2024 10:36 م
مصدر رفيع المستوى: انتهاء مباحثات اليوم الأول من مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة واستئنافها غداً علم مصر
كتب محمد شرقاوى

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قال مصدر رفيع المستوى فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية:"انتهاء مباحثات اليوم الأول من مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة على أن يتم استئنافها الجمعة". 

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







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