مصادرة ما يقرب من 3 أطنان دقيق بلدى بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 2 طن و850 كيلو دقيق بلدى مدعم داخل مخازن خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز بلبيس.

شكلت الجهات الرقابية بالمديرية و قطاع وسط الشرقية، حملة مكبرة في حضور محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وعاطف مرقص كبير مفتشي المديرية محمد قورة مفتش أول بالمديرية والأستاذ أبو طالب صلاح الدين مجدى فرج مصطفى الشحات، وذلك بناء على المعلومات الواردة إلى المديرية والتي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم والمحظور تداوله بالأسواق بدائرة مركز بلبيس.

وأسفرت الحملة عن ضبط أصحاب مخازن يقومون بتجميع الدقيق البلدي المدعم بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء بقصد التربح، حيث تم ضبط ومصادرة كميه قدرها 57 شيكارة دقيق بلدي زنة الشيكارة 50 كجم استخراج 87,5% داخل مخزن وماكينة طحن وتم نقلها بواسطة سيارات خاصة وتسليمها لمستودع دقيق شركة مطاحن شرق الدلتا بناحية بلبيس وتم تحرير المحاضر الآتية 15686 جنح بلبيس و15687 جنح بلبيس وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في تلك الوقائع.