مستشار وزير التعليم العالى: الطلاب أدركوا أهمية مستقبلهم بالتعليم الفنى

كتب محمد شرقاوى

أكد الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالى لشؤون التعليم الفني والتكنولوجى، أن هناك تحولًا ملحوظًا فى النظرة إلى مجال التعليم الفنى والتكنولوجي.

وقال مستشار وزير التعليم العالى لشؤون التعليم الفنى والتكنولوجى، خلال حواره مع الإعلامية سالى سالم، بحلقة برنامج "بكرة"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، إن التعليم الفنى والتكنولوجى أصبح له دور محورى فى تلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن النظرة المجتمعية تجاهه قد تحسنت بشكل كبير بفضل جهود الدولة والتطورات التكنولوجية.

وأوضح: "فى الماضى، كان هناك نوعًا من السخرية من المهن الفنية، ولكن اليوم أصبحنا نرى اهتمامًا متزايدًا بها، خاصة مع الحاجة المتزايدة للفنيين المتخصصين فى مجالات متعددة.. واليوم نلاحظ أن هناك تحولًا إيجابيًا فى التقدير المجتمعى للتعليم الفنى والتكنولوجى، وذلك بفضل دعم الدولة والتطورات فى السوق العالمية. الآن، نجد أن الطلاب يتوجهون إلى المهن الفنية والتكنولوجية بوعى وإدراك لأهمية هذه المجالات".

وأشار إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث يشهد التعليم الفنى إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، مؤكدا أن هذه المدارس توفر تعليمًا متميزًا ومهارات عملية تتماشى مع متطلبات السوق، مما يعزز فرص العمل للخريجين.

وأضاف: "نرى أيضًا أن الشهادات المهنية توفر فرصًا أكبر مقارنة بالشهادات الأكاديمية فى بعض الأحيان، حيث تفتح أبواب العمل فى مجالات متقدمة مثل اللحام تحت الماء وصيانة السفن، وهى مجالات تتطلب تأهيلًا عاليًا".

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