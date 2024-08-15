مدينة أرمنت تبحث شكاوى وطلبات الأهالى فى فعاليات اللقاء الأسبوعى

الأقصر – أحمد مرعى

عقد علي عثمان رئيس مركز مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح الذى يعقد بمقر مجلس مدينة أرمنت مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة العمل على حل مشاكل المواطنين فى ضوء ما تسمح به اللوائح والقوانين وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكد علي عثمان رئيس مدينة أرمنت، خلال لقاء اليوم المفتوح، على تقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين، مشدداً على أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولوياته كرئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت.

كما عقد علي عثمان أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اجتماعاً لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة، ومتابعة سير العمل بالمشروعات وبدء العمل بالمجمعات الخدمية الحكومية بالوحدات القروية الأربعة والمجمع الخدمى الزراعى بقرية الرياينة، طبقاً لقرار محافظ الأقصر،كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لباقي مشروعات حياة كريمة بأرمنت وتسريع العمل بها، حتى يتسنى سرعة الإنتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت لكي يستفيد المواطن من المبادرة الرئاسية.

كما وجه رئيس المركز برفع مخلفات الحفر بجميع المواقع أولا بأول وذلك للمحافظة على حركة السير، واتخاذ إجراءات التأمين لمواقع الاعمال ووضع العلامات التحذيرية بها، منوهاً إلى تذليل العقبات وسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات، كما تم التشديد على إزالة أى معوقات تعوق أعمال الرصف الجاري تنفيذها بالطرق بمركز أرمنت وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، وكان ذلك في حضور عبد الحي زين الدين ممثل دار الهندسة، وكرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز، وسناء العادلى إبراهيم مدير شئون المجالس، ومسئولى المرافق والجهات التنفيذية ورؤساء القرى بالمركز.