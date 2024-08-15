مخبأ فى عهد هتلر بألمانيا يتحول إلى فندق ومجمع ترفيهى.. صور

فاطمة شوقى

على ارتفاع 58 متراً - أطول قليلاً من برج بيزا، ولكنه أثقل بكثير - سيطر مخبأ سانت باولي في هامبورج، ألمانيا، على أفق المدينة لأكثر من 80 عاماً، والذى تم بناؤه خلال نظام أدولف هتلر ، وهي من بقايا أحلك فترة في التاريخ الألماني، ولكن هذا الهيكل الخرساني قد ولد من جديد بطريقة مدهشة حيث إنه تم تحويله إلى فندق ومجمع ترفيهى.



وأشارت صحيفة التيمبو التشيلية إلى أن فندق هامبورج الذى كان المخبأ تحول إلى فندق من 5 طوابق، وبار على السطح على شكل هرم، وتم بناؤه حديثا مع حديقة بها مساحات خضراء كبيرة .



مخبأ فى المانيا يتحول إلى فندق

وأشارت الصحيفة أن حي كاروفييرتيل، حيث يقع هذا المخبأ الذي يشبه القلعة، يعد منطقة عصرية مليئة بالمقاهي الأنيقة ومتاجر السلع العتيقة، بالإضافة إلى ملهى كنوست الليلي الذي يقع في مسلخ تم تحويله أيضا.



وتتراوح أسعار الغرف، التي تحتوي على 134 مفتاحًا، من 180 يورو للغرفة الكلاسيكية، مع وسائل الراحة مثل تلفزيون بشاشة مسطحة 55 بوصة ومساعد Alexa في الغرفة، إلى 269 يورو للجناح الذي يتمتع بإطلالات بانورامية على البحر.



وتوجد حديقة Green Beanie على السطح، مع بار وممر يحيط بالمبنى ويمكن للجمهور الوصول إليه مجانًا.

كان مخبأ هامبورغ واحدًا من ثمانية أبراج مضادة للطائرات (مخابئ سطحية مضادة للطائرات كانت بمثابة ملاجئ أيضًا) بنتها ألمانيا بعد القصف البريطاني لبرلين في عام 1940.



مخبأ فى المانيا



