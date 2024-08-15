مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية فى لقاء توعوي لقصور الثقافة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر، عددا من اللقاءات التوعوية والتثقيفية، ضمن أجندة فعاليات للهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار البرامج الصيفية لوزارة الثقافة، حيث شهد مركز شباب طيبة بالعوامية، لقاءً بعنوان "مخاطر إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية على الشباب"، تحدثت خلاله حياة عبد الرحيم، أخصائي نفسي وتخاطب لذوي القدرات الخاصة، عن الآثار السلبية للتعرض لمواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية لفترات طويلة، موضحة أسباب الإدمان وآثارها على سلوكيات الشباب وما تحدثه من تأثيرات سلبية.

كما تضمنت الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، محاضرة بعنوان "فترة المراهقة" بقصر ثقافة بهاء طاهر، قدمت خلالها سوسن محمد مسئول تثقيف صحي بالإدارة الصحية بالأقصر، مجموعة من النصائح حول كيفية التعامل مع الأبناء في تلك المرحلة العمرية نظرا لما يطرأ عليهم من تغيرات، وشهد قصر ثقافة الأقصر لقاءً بعنوان "مكافحة التطرف الإرهاب" أوضح خلاله سيد صدقي، مفهوم الإرهاب، وأسباب انتشاره، ودور الدولة في التصدي للفكر المتطرف وحماية حقوق الإنسان.

من ناحية أخرى أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، لقاءً بقصر ثقافة حسن فتحي، تناول خلاله المخرج أحمد يوسف، المشوار الفني للفنان الراحل يوسف وهبي وأبرز أعماله المسرحية، وأقام قصر ثقافة حاجة العديسات محاضرة بعنوان "الأدب المصري والثورات في العصر الحديث" تحدث خلالها الأديب وليد الضوي عن الأعمال الأدبية التي تناولت تاريخ الثورات المصرية، بالإضافة إلى ورشة تصميم أشكال فنية بخامات معاد تدويرها بقصر ثقافة حوض الرمال وأخرى لتدريب الأطفال على عمل مشغولات يدوية بالكروشيه.