محمود الصفطاوي: انتشار خبر وفاتي أثر عليً سلبا ولا اعتراض على قرارات الوزير

كفر الشيخ- محمد سليمان

انتشرت حالة من الجدل لانتشار بوست عن وفاة مدرس متأثراً بأزمة قلبية عقب قرارات وزير التربية والتعليم الخاصة بالمواد الدراسية بعد تلقيها بالثانوية العامة، وبالبحث تبين عدم صحة ما نشر عبر صفحات الفيس بوك، وأن هناك بالفعل مدرس بنفس الاسم من محافظة الغربية، ويعمل بإدارة قلين التعليمية بمحافظة كفر الشيخ.

أكد محمود سعيد الصفطاوي، مدرس لغة فرنسية، بمدرسة بإدارة قلين التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمقيم بقرية الشين التابعة لمحافظة الغربية، أنه فوجئ بخبر وفاته متأثراً بأزمة قلبية عبر السوشيال ميديا نظراً لقرارات الوزير الأخير والذي لا يبدي أي اعتراض عليها، مشيراً إلى أن هذا الخبر أثر سلباً على أسرته.

وأضاف الصفطاوي، أنه كان خارج المنزل وفوجئ باتصال من أسرته، للإطمئنان عليه، مؤكدين أن هناك بوست يفيد أنه تعرض لأزمة قلبية بسبب قرارات وزير التربية والتعليم مؤكداً أنه في حالة ذهول عن كيفية نشر بوست دون التأكد من الخبر، واستغلال السوشيال ميديا بشكل يثير القلق دون التأكد من صحة تلك الأخبار.

وأكد الصفطاوي، يمكن ان يكون هناك تشابه أسماء بينه وبين آخرين، مشيراً إلى أن القرارات الوزارية لا يد لنا فيها، فالوزير يرى الأفضل، ولا يصل الأمر لدرجة اصابته بأزمة قلبية، ولا توجد أزمة بالنسبة له سواء ما يخص القرارات الوزارية أو غيرها.