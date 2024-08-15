محافظ كفر الشيخ يعلن إطلاق خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدن والقرى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عن إطلاق خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمدن وقري المحافظة لحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين قائلا: "تحسين النظافة للمواطنين؛ أهم أولوياتى".

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود تحسين ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة بقرى مركزي الرياض وسيدي سالم، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، وأيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمشاركة وحدة التدخل السريع، بجهاز النظافة والتجميل برئاسة محمود زهران، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الخدمات والمرافق، ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمراكز والمدن على مستوى المحافظة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن، لافتًا أنه يتم تسيير حملات نوعية للنظافة بشكل يومي بمشاركة جميع معدات التدخل السريع ليتم تنفيذها بكل مركزين من مراكز المحافظة في آنٍ واحد، وتباعاً بباقي مراكز المحافظة في دورة مستمرة حتي تحقيق رضا المواطن عن مستوى النظافة العامة التي تعدّ أهم أهداف المحافظة في خطتها المستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، بجميع قرى ومدن المحافظة، ضمن خطة شاملة لتحقيق التنمية في جميع القطاعات وعلى مستوى كل الخدمات المقدمة لأهالينا بكفر الشيخ.



جانب من نظافة الشوارع



جانب من أعمال النظافة