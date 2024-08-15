محافظ دمياط يوافق على النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس المرحلة الثانوية

دمياط معتز الشربيني

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تنسيق المرحلة الثالثة للقبول ببعض مدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام للعام الدراسي 2024\2025، حيث تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس سعاد محرم الثانوية بنين والشعراء الثانوية المشتركة وصادق جاويش الثانوية المشتركة واللغات الثانوية الرسمية بإدارة دمياط التعليمية إلى 227 درجة.

وبإدارة الزرقا تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدرسة المستشار ابراهيم عيسى الثانوية المشتركة إلى 227 درجة، أما بالنسبة إلى إدارة فارسكور التعليمية تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدرسة الشهيد رامى زيدان الثانوية ومدرسة مناع خليل الثانوية ومدرسة ناصر الثانوية إلى مجموع 227.5 درجة، ومدارس عبد القادر المرقبى وكرم ورزوق وفصول شبانة إلى مجموع 226 درجة.

كما تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس عمر بن عبد العزيز بنات وأبو بكر الصديق الثانوية المشتركة و الدكتور على مشرفة الثانوية بنين و نور المعارف الثانوية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية إلى مجموع 226 درجة ، و بإدارة ميت أبو غالب تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس عبد العظيم البساطى والسوالم الثانوية المشتركة وعبد العزيز رضوان إلى مجموع 226 درجة.

وبإدارة كفر سعد التعليمية تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدرسة السيد عمر إلى مجموع 225 درجة و مدرسة السعدية البحرية الى مجموع 223 درجة، ومدرسة كفر سعد الثانوية إلى مجموع 228 درجة و مدرسة طلعت الشرباصى الى مجموع 228 درجة ومدرسة كفر سعد البلد إلى مجموع 228 درجة.

وبعزبة البرج تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الخياطة الثانوية وعزبة البرج الثانوية المشتركة و الجربى الثانوية إلى مجموع 226 درجة و بمدرسة رأس البر إلى مجموع 224 درجة.

وكفر البطيخ تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس كفر البطيخ الثانوية وجمعة شرق الثانوية وعوض شلبى الثانوية والشهيد نادر أبو المجد الثانوية إلى مجموع 226 درجة.

كما وافق " المحافظ " على النزول بالحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات بالثانوي العام من مجموع 200 درجة الى مجموع 195 درجة.