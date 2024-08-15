محافظ القاهرة يتفقد رفع كفاءة شارع 9 بالمعادى ويوجه بمنع قطع الأشجار

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة شارع 9 بالمعادى بطول 2900 متر من طرة حتي شارع حسنين دسوقي بعد انتهاء أعمال استبدال المرافق به والتي شملت مشروع خطين مياه 200 ، 300 مل، وتغيير خط الصرف الصحي وخطوط الكهرباء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تشمل الرصف ، ورفع كفاءة الأرصفة، والبلدورات، والإنارة، والتشجير، ورفع كفاءة ميدان المحطة.

ووجه محافظ القاهرة بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال التشجير على جانبى كافة الشوارع والميادين التى يتم تطويرها ورفع كفائتها مع العناية بالمزروعات بالجزر الوسطى.

والتقى محافظ القاهرة خلال جولته بأعضاء جمعية محبى الأشجار بالمعادى الذين أثنوا على جهود محافظة القاهرة فى التشجير خاصة قرار محافظ القاهرة بمنع قطع الأشجار والتقليم الجائر .

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة أعمال رفع كفاءة الرصيف والبلدورات والإنارة التي تمت بالتعاون مع المجتمع المدني بشارع 253 بالمعادي.

رافق المحافظ في جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.



جولة محافظ القاهرة