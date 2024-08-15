محافظ الدقهلية يشهد التشغيل التجريبى لتوسعات مرفق مياه شربين ضمن "حياة كريمة"

الدقهلية شريف الديب

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بدء التشغيل التجريبي لتوسعات مرفق مياه شربين، عقب الانتهاء من كافة الانشاءات به ضمن مبادرة حياة كريمة ، جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحه، وممثلي دار الهندسه استشارى مشروعات حياة كريمة ، إبراهيم صابر رئيس مجلس ومدينة شربين .

وقال "المحافظ": باسم شعب الدقهلية أبعث برسالة شكر وتقدير الي الرئيس السيسي علي هذه المبادرة التي ستغير وجه الحياه لأهالينا في القري وتضمن لهم حياه كريمة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار إلي أن التوسعات الجديدة ستعمل علي القضاء علي مشكلة قطع وضعف المياه بمراكز شربين وطلخا وبلقاس والتي عانى منها الكثير من المواطنين وخاصة الشهور القليلة الماضية.

وأوضح المحافظ، أن توسعات مرفق مياه شربين أقيمت علي مساحة 6 فدان وتنتج 43 ألف متر مكعب يومي لتلبية احتياجات المواطنين من المياه وحل مشكلة المياه نهائياً بالمراكز الثلاث.

كما أوضح أن التشغيل التجريبي يشمل أعمال التطهير والتعقيم لكافة المرشحات ومراحل التنقية قبل ضخ المياه في الشبكات للتأكد من نظافة كافة الخطوط حتي لا يحدث أي تلوث في المياه أو تغير خصائصها .

وقال المحافظ: سيتم أخذ عينات من المياه بصفه دورية لمدة أسبوع للتأكد صلاحيتها وجودتها قبل ضخه في الشبكات من قبل مديرية الصحة بالدقهلية وتحليلها في المعامل المركزيه التابعه لمديرية الصحة.

كما أشار اللواء مرزوق إلي أنه فور دخول التوسعات الجديدة الخدمة بكامل طاقتها وضخها علي الشبكة الرئيسية ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمرفق 240 ألف متر مكعب يومي مما سيحدث نقلة حضارية في قطاع المياه في مراكز شربين وطلخا وبلقاس .

ومن جانبه قام رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالدقهلية، بإستعراض أعمال تعقيم جميع مراحل التنقية، ودخول عدد 4 مرشحات حيز التشغيل، وضخ المياه على خط الطرد الرئيسي ، وتوصيل عدد 2 وحدة ضخ مياه خام على مأخذ النيل وذلك بعد الربط على بطارية الخط الرئيسي ، وأوضح بأنه جاري استكمال باقي الوحدات وعددهم 3 رفع 22 بتصرف 500 لتر/ثانية للوحدة الواحدة، وتطهير وتعقيم وغسيل الشبكات الرئيسية بعد الربط على الشبكات (خط شربين -الوكالة وخط شربين – خط البحر) واستكمال أعمال الربط على البطارية للخطوط الرئيسية لتغذية مدينة شربين والقرى التابعة لها وكذا بعض قرى مركز بلقاس وبعض قرى مركز طلخا.

كما أوضح رئيس شركة مياه الشرب، أنه سيتم استكمال أعمال التطهير والتعقيم للخط الرئيسي أيام 15 و 16 و 17 من شهر أغسطس الجارى، كما سيتم المتابعة بأخذ عينات من المياه بصفة دورية من التوسعات الجديدة على مدار الأسبوع للتأكد من صلاحية وجودة المياه المنتجة.