محافظ الدقهلية يتفقد مدينة جمصة لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمصطافين

الدقهلية شريف الديب

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جوله تفقدية بمدينة جمصة لمتابعة مستوي النظافة والخدمات المقدمة للمصطافين، والتقي بعدد من المواطنين واستمع الي مطالبهم ووجه لرئيس المدينة بدراستها والعمل علي حلها ، جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، واللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة.

ووجه المحافظ بإستمرار أعمال النظافة العامة وكنس الأتربة بكافة شوارع المدينة والكورنيش والشاطئ وتحسين الصورة البصرية للمصطافين ومراقبة الأسواق للتأكد من الإعلان عن الأسعار وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية مخفضة، مشيرا إلى أنه جاري الإنتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بتطوير الكورنيش وانشاء ممرات لربط الشاطئ بالكورنيش لخدمة المصطافين والتي يقوم بإعدادها فريق من الأساتذة المتخصصين بكلية الهندسة جامعة المنصورة.

وأكد المحافظ على تقديم كل الدعم لمدينة جمصة لتكون في مصاف المدن الساحلية لخدمة أبناء الدقهلية ومحافظات الدلتا، والعمل علي وضعها علي خريطة مصر السياحية وجذب الاستثمارات إليها وتوفير فرص عمل للشباب .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة مطالبه في جميع القطاعات الخدمية المختلفة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظين في اجتماع مجلس المحافظين بالتواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واستمرارا لسلسة جولات محافظ الدقهلية المفاجئة لمراقبة الأسواق والتأكد من تقديم الخدمات للمواطن الدقهلاوي.