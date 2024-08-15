محافظ الأقصر يناقش القضية السكانية وتوعية السيدات حول الحمل

الأقصر - أحمد مرعى

ترأس المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر الاجتماع الربع سنوي للمجلس الإقليمي للسكان، وذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور هشام أبوزيد زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، ونشأت سعيد مدير عام المجلس القومي للسكان.

واستهل محافظ الأقصر الأجتماع بتأكيده على أهمية القضية السكانية واهتمام القيادة السياسية بها كونها أحد أكبر القضايا التى ترتبط ارتباطا وثيقا بانجازات الدولة ، كما انها تعد أحد أهم التحديات التنموية التى تواجهها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة ، حيث تم خلال الاجتماع عرض ما تم تنفيذة ومؤشرات المسح السكانى الصحى لمحافظة الأقصر لاعوام 2014 و2021، كما عرض محاور وأهداف الاستيراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 - 2030، وما بها من رؤية ورسالة ومبادئ حاكمة .

وقالت نائب وزير الصحة لشئون السكان أن الزيادة السكانية يصاحبها زيادة تأثيرات وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن زيادة المساحة بين الموارد والسكان، ويؤدى هذا إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادى الذى استطاعت الدولة تحقيقه خلال الأعوام وان هدف الدولة من الاستيراتيجية الوطنية للسكان هو خفض النمو السكانى من خلال عدة عوامل تقع على عاتق كافة الجهات الشريكة .



كما أكدت على أهمية التباعد بين فترات الحمل تجنبا لأمراض عدة منها سوء التغذية والانيميا للأم والجنين والتقزم والتوحد ، كما أن رجال الدين عليهم من خلال خطابهم الدينى المساهمة فى بناء الانسان المصرى وعلاج الكثير من المتغيرات الطارئة ، وانه عليهم أن يوعو بخطورة الزواج المبكر والقضاء على الأمية .



واضافت نائب وزير الصحة أنها تعمل حاليا على رفع وعى المواطن المصرى وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وكذا اهمية التمكين الاقتصادى للسيدات وتحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة فى المنشآت الصحية.



وخلال الاجتماع وافق محافظ الأقصر على عقد اجتماعات المجلس الإقليمي للسكان كل شهرين وأن يقوم المعنيين بعرض تقارير دورية، حضر الاجتماع العميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وروؤساء المدن ومديريى المديريات المعنية ومسئولى السكان بالمديريات وممثلى الأوقاف والكنيسة.

