محافظ الأقصر يكلف بتشغيل خزان مياه لخدمة المنطقة الصناعية.. اعرف التفاصيل

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، نجلاء عبد العال مدير هيئة التنمية الصناعية بالأقصر واللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وذلك لتشغيل خزان المياه المقام بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، واستقرار شبكة المياه ومعالجة مشكلة عدم انتظام المياه وضعها، وذلك استجابة لمطالب المستثمرين التى عرضوها خلال الأجتماع الذى عقد مطلع الاسبوع الجارى.



ويأتى ذلك تلبية لمطالب المستثمرين بحل مشكلة المياه بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، حيث وجه محافظ الأقصر بالتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات التنفيذية بالمحافظة لإزالة معوقات المرافق التى تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية، حيث تم اليوم الخميس تشغيل خزان المياه والذى تصل سعته إلى 1100 متر مكعب مزود بأربعة طلبات للضخ على المدينة الصناعية والمجمع الصناعى وذلك لاستقرار الاتزان المائى فى المنطقة الصناعية فى جميع الأوقات على مدار اليوم.

فيما عقد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، اجتماعا بديوان عام المحافظة، مع مستثمري المنطقة الصناعية بالبغدادي، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، تم خلاله استعراض أهم المنتجات التي تنتجها المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بالبغدادي وما تم إنجازه من مشروعات صناعية بالمنطقة بما يساهم في تنمية القطاع الصناعي بمحافظة الأقصر.



وخلال الإجتماع عرض عدد من المستثمرين بعض المعوقات التي تواجه بعض المصانع بالمنطقة، حيث وجه المحافظ بالحل الفوري لتلك المعوقات، وأبرزها حل مشكلة عدم انتظام ضخ المياه، حيث وجه المحافظ بالبدء في إجراءات استلام وتشغيل خزان المياه المقام بالمنطقة لاستقرار شبكة المياه بالمنطقة، وبالنسبة لقطاع الكهرباء وجه المحافظ بالبدء في إجراءات توصيل أعمال الكهرباء للمرحلة الثالثة بالمنطقة لخدمة عدد 15 مصنع، كما وجه المحافظ بتمهيد عدد من الطرق بالمنطقة لتسهيل حركة مرور الحافلات وربطها بالطريق الرئيسي.

