محافظ أسيوط يشهد تسليم شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية كدعم للمستشفيات

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم الخميس، تسليم شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مديرية الصحة والتأمين الصحى بالمحافظة لتوزيعها على المستشفيات وقطاع الصحة بالمحافظة وذلك في استجابة سريعة وتدخل من الوزير المحافظ تلبية لاحتياجات المواطنين، ولسد العجز في بعض الأدوية ومواجهة الطلب المتزايد على الأدوية، لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، وايهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والدكتور أحمد سيد والدكتور عصام نبيل وكيلا المديرية ،وأحمد ثابت رئيس حي شرق وبمشاركة العشرات من الكيانات الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، بعض المواطنين وذوى الهمم .

وحرص محافظ أسيوط، على متابعة أستلام كميات الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تضم نوعيات "أدوية القلب والأنسولين وأدوية الضغط والسكر والمحاليل الطبية وأدوية الحساسية وأدوية المناعة " والتي تم وصولها وتسليمها لمديرية الصحة تمهيداً لتوزيعها على المستشفيات، وسط مشاركة مجتمعية من الكيانات الشبابية والمواطنين تفعيلا للمشاركة المجتمعية وتعميقاً للولاء والانتماء.

وأصدر المحافظ ،توجيهاته بتشكيل لجان متابعة ميدانية من مختلف الاجهزة، للوقوف على تسليم الأدوية إلى المستشفيات والوحدات الصحية وبعض عيادات التأمين الصحي بالمحافظة بصفة رسمية وفقاً لخطة التوزيع والاحتياجات الفعلية وحرصاً على وصول الدعم لمستحقيه، تسهيلاً على المواطنين ولتحسين الخدمات المقدمة لهم.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن وصول شحنات كبيرة من الأدوية على دفعات وتم تسليمها لمديرية الصحة لسد العجز وتلبية لاحتياجات المواطنين، لافتاُ إلى تدخله لتوفير كميات كبيرة من الأدوية، لسد إحتياجات بعض المستشفيات من الأدوية، والتي تم رصدها خلال جولاته المستمرة الصباحية والمسائية على المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمراكز وأحياء المحافظة، وعيادات التأمين الصحي واستماعه لشكوى بعض المواطنين والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، بوجود نقص في بعض أنواع الأدوية وعلى الفور تدخل المحافظ وقرر دعم المحافظة بشحنات كبيرة من الأدوية والتي وصلت منها دفعات كبيرة على مدار الايام الماضية وتتوالى وصول كميات أخرى من المستلزمات الطبية والأدوية خلال الأيام القادمة وذلك استكمالاً لدور الدولة في دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .



