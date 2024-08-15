محافظ أسيوط يسلم رخص محلات وشيكات عملاء الإقراض المباشر بتكلفة 2.5 مليون جنيه

أسيوط - هيثم البدرى

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الخميس، يرافقه إيهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تسليم شيكات على عملاء الإقراض المباشر، وتسليم بعض رخص المحال على المواطنين وذلك خلال زيارته لمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفقد سير العمل.

وحرص المحافظ على تفقد اقسام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتابعة سير العمل بمختلف الاقسام مشيدا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم العمل وتبسيط الإجراءات.

وسلم المحافظ بعض شيكات بقيمة 2.5مليون جنيه على بعض عملاء التمويل المباشر من المنتفعين الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة .

ووجه المحافظ، الشكر لجميع العاملين بالجهاز على مجهوداتهم وتفانيهم وانتظامهم فى العمل مشيراً إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمامه بدعم الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم لافتاً إلى دعمه الكامل لصغار الحرفيين والشباب ومساعدتهم على إقامة مشروعاتهم وتسويقها من خلال منافذ ومعارض داخل المحافظة وخارجها لتوفير فرص العمل للشباب واصحاب الحرف المختلفة، وحث الشباب على إستخدام التكنولوجية الحديثة وتحديث الصناعات والحرف الصغيرة لمواكبة التطور العلمى والصناعى ورفع مستوى التنافسية.

والتقى المحافظ خلال زيارته لمقر الجهاز رئيس الفرع ومديرى الادارات والأقسام، لاستعراض بعض المشروعات والأنشطة التى ينفذها الجهاز والخدمات المالية والغير مالية التى يقدمها لاصحاب المشروعات ومؤسسات المجتمع المدنى والأسر المنتجة ودعم أصحاب المشروعات والمرأة المعيلة موجهاً بضرورة تشبيك كافة الجهات لدعم الشباب والخريجين وأصحاب المشروعات ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم واستخراج تراخيص المحال والمشروعات.

وفى نهاية الزيارة تم إهداء درع جهاز تنمية المشروعات للواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، تقديراً لجهوده فى دعم مشروعات تشغيل الشباب، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وجذب استثمارات جديدة للمحافظة.

