مباحثات جزائرية بريطانية حول مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

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بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ديفيد لامي، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث جرى التأكيد على أن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة؛ يمثل الحجر الأساس لأي مساع تصبو إلى خفض التصعيد والتوتر في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عطاف، اليوم، من وزير الدولة البريطاني، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، التي أضافت أن المحادثات تمحورت حول العلاقات الجزائرية-البريطانية، وكذا حول الأوضاع الإقليمية والدولية التي تندرج في صلب اهتمامات البلدين.

وأشاد الطرفان بالمستوى المتميز الذي تشهده العلاقات بين الجزائر وبريطانيا، لاسيما في المجالات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، واتفقا عقد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي قريبا بالجزائر، تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين.