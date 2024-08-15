لندن تعطى كييف "ضوء أخضر" لاستخدام أسلحة بريطانيا فى هجمات داخل روسيا

كتبت : نهال أبو السعود

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية ان القوات الاوكرانيا حرة في استخدام الأسلحة التي قدمتها المملكة المتحدة لكييف بينما تواصل الأخيرة تقدمها في روسيا، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

شنت أوكرانيا التي مزقتها الحرب هجوما مضادا مفاجئا ضد روسيا بقيادة فلاديمير بوتين في الأسابيع الأخيرة وبدأ جيشها رحلة إلى منطقة كورسك، وهي منطقة روسية تقع على الجانب الآخر من الحدود الشرقية لأوكرانيا، بهدف واضح هو تحويل قوات موسكو بعيداً عن الأراضي التي غزتها.

وأثار المنعطف الأخير في الصراع مخاوف بشأن تصعيد أوسع نطاقا للتوترات بين روسيا والغرب.

لكن وزارة الدفاع البريطانية قالت إن أوكرانيا لديها "حق واضح" في استخدام الأسلحة التي تبرعت بها المملكة المتحدة للدفاع عن نفسها، وذكرت أنه لم يكن هناك أي تغيير في السياسة منذ وصول حزب العمال إلى السلطة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "لم يطرأ أي تغيير في سياسة حكومة المملكة المتحدة، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تتمتع أوكرانيا بحق واضح في الدفاع عن النفس ضد الهجمات الروسية غير القانونية، وهذا لا يمنع العمليات داخل روسيا"، وأضافوا: "نوضح خلال عملية الإهداء أن المعدات يجب أن تستخدم بما يتماشى مع القانون الدولي".

ووفقا للتقرير، تعني هذه السياسة أن الصواريخ المضادة للدبابات والمدفعية والمركبات المدرعة وغيرها من الأسلحة التي تبرعت بها المملكة المتحدة للمجهود الحربي في أوكرانيا يمكن رؤيتها قريبًا في ساحة المعركة في روسيا ومع ذلك، ستظل صواريخ ستورم شادو محظورة للاستخدام خارج حدود أوكرانيا، وكان داونينج ستريت قد أصر في السابق على أن هذه الصواريخ بعيدة المدى مخصصة فقط للصراع داخل أوكرانيا .