قوات الاحتلال تعتقل 23 مواطنا فى الخليل ورام الله والبيرة

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الخميس، 16 مواطنا من محافظة الخليل، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

ونقلت وكالة ألأنباء الفلسطينية"وفا" عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل واعتقلت 7 أشخاص بينهم شقيقان، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من منطقة واد السمن، ومن مخيم الفوار، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أشخاص.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت ثلاثة أشخاص من بينهم محامي.

وفي السياق، أحرقت قوات الاحتلال منزلا لمواطن جراء إطلاق قنبلة الغاز السام، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة ،كما داهمت قوات الاحتلال محلات تجارية في بلدة سعير شرق الخليل، لعائلة جرادات، واستولت على جزء من البضائع الموجودة بداخلها.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 7 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين كلاهما يبلغ من العمر (19 عاما)، من بلدة سلواد، شرق رام الله، بعد أن داهمت منزليهما.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين، من قرية أم صفا شمال غرب رام الله.