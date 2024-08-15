قافلة تنموية شاملة لجامعة دمنهور بقرية الفرنساوى بكفر الدوار

انطلقت اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس قافلة تنموية شاملة بقرية الفرنساوي بمركز كفر الدوار وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، الأستاذ الدكتورة/ منى مبروك، قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



تضمنت القافلة مشاركة فعالة لكليات (التمريض، العلوم، الطب البيطري، الزراعة، التربية) بإشراف عمداء ووكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور/صابر شحاته – منسق القوافل بالجامعة.

وفي إطار حرص جامعة دمنهور على المشاركة فى المبادرة الرئاسية ( 100 مليون شجرة ) للمساهمة فى الحد من مخاطر الإحتباس الحراري والتغيرات

المناخية، وزيادة رقعة المساحات الخضراء، تم زراعة عدد (200) شتلة من الأشجار المثمرة التي وفرتها الجامعة بالقرية تنوعت الأشجار ما بين (ليمون، زيتون، يوسفي، جوافة، رمان).

وقامت القافلة الصحية بإشراف الأستاذ الدكتور/ عبير عبد الفتاح - وكيل كلية التمريض بعمل مسح صحي بقياس ضغط الدم و اكتشاف مرض السكري لـ(80) مواطن، و تثقيف صحي لــ (40) سيدة عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه وتعليمهم كيفية الفحص الذاتي للثدي باستخدام صور توضيحية، وكذا تثقيف صحي لـ (45) سيدةعن قضية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، وكيفية استخدامها وشرح لأهم المميزات والعيوب عن كل وسيلة، وتوعية(40) سيدة عن رعاية الأم

الحامل والطفل وجدول تطعيمات الطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية، والتوعية بالأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي لـ (35) مواطن، بالإضافة إلى تثقيف صحي لـ (42) مواطن عن نمط الحياة الصحي والإقلاع عن التدخين ومكافحة التعاطي وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى

التوعية بالإسعافات الأولية لـ (30) مواطن، وشرح حالات الاختناق والجروح والكسور والحروق وكيفية التعامل معها .

بينما قامت " القافلة البيطرية " بإشراف الأستاذ الدكتور/ شريف زكريا – وكيل كلية الطب البيطري بتوقيع الكشف البيطري على (70) حالة من الأبقار و(30) من الجاموس في تخصصات الباطنة، و( 45) من الأبقار و(20)جاموس فى تخصصات الأمراض المعدية، و(35) من الأبقار و (20) من الجاموس تخصص تناسليات بالإضافة إلى(400) أغنام وماعز، و( 300 ) من الطيور، وتم تقديم التوعية والتثقيف البيطري عن الأمراض

المشتركة وطرق الوقاية وتقديم العلاج اللازم لهم.

وبإشراف الأستاذ الدكتور/ إيمان العرجاوي – وكيل كلية الزراعة قدمت " القافلة الزراعية " التوعية والإرشاد الزراعي، و تم زيارة الحقول و تشخيص الإصابات المرضية لــ 34 حالة في المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر كدودة الحشد في الذرة، و اللفحة في الأرز ومشكلة تساقط العقد فى محصول الكاكي، وتم توزيع 8 عبوات مبيد حيوي، 4 عبوات أحماض أمينية، 4 عبوات عناصر صغري، 3 عبوات معالج ملوحة، عدد 8 نشرة توعوية للزراعات المختلفة، وإعداد 7 برامج تسميد وتغذية للزراعات الحقلية ومحاصيل الخضر المختلفة، وتم توعية المزارعين بالطرق المثلى لزراعة شتلات الفاكهة وخاصة الليمون والزيتون والرمان .

أما عن قافلة كلية العلوم بإشراف الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح البلتاجي – وكيل كلية العلوم فقد تم إجراء التحاليل الطبية اللازمة لأكثر من (108) مواطن مجانا ، حيث قام أعضاء القافلة بإجراء تحاليل متنوعة منها " صورة دم كاملة، سكر ، دهون ثلاثية".

وبإشراف الأستاذ الدكتور/ مدحت الأنصارى - وكيل كلية التربية قام أعضاء "القافلة التوعوية التثقيفية" بالكلية بتوعية 70 مواطن من أهالي القرية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، والمفاهيم الخاطئة والشائعات وآثارها السلبية على المجتمع، كما تم التوعية بأهمية محو الأمية ونشر ثقافة "لا للأمية"، ومن المقرر أن يتم فتح 6 فصول لمحو الأمية بمدرسة الشهيد مصطفى كامل بالقرية ويتولى طلاب كلية التربية القانطين بكفر الدوار التدريس بها.



قافلة تنموية شاملة بقرية الفرنساوي بمركز كفر الدوار