فريق الترصد المبني على الحدث بجنوب سيناء يحصد المركز الأول نصف سنوي على مستوى الجمهورية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

نجح فريق الترصد المبنى علي الحدث بمديرية الصحة بجنوب سيناء في الحصول علي المركز الاول علي مستوى الجمهورية بالنصف سنوى الاول .



وذلك في اطار الاجتماع النصف السنوي المنعقد للترصد المبني على الحدث، والذى يهدف استعراض الإنجازات والنتائج للبرنامج والوقوف على نقاط القوة والاستثمار فيها، ومناقشة التحديات ومعالجتها.

وكذلك استعراض الإصدار الحديث للبرنامج الإلكتروني للترصد المبني على الحدث، وان هذا البرنامج له دورًا كبيرًا في ربط قاعدة البيانات، بين الإدارات والقطاعات والمؤسسات المختلفة المنوطة لتحقيق التكامل والتحقق والاستجابة السريعة للأحداث الصحية، التي قد تمثل خطورة على الصحة العامة والمجتمع، والعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب.

وتقدم الدكتور هيثم الشنهاب وكيل الوزارة، والدكتور أشرف فوزي، مدير الطب الوقائى بخالص التهنئة إلى فريق الترصد بالمديرية متمثلا في كلاً من الدكتور كامل سمعان مدير الترصد وحسين عيد مراقب الترصد الروتيني، وشريف عبد المنعم مراقب الترصد المبنى على الحدث و سمر صبري منسق الترصد المبنى علي الحدث.