غارات إسرائيلية على عدة بلدات فى جنوب لبنان

بيروت (أ ش أ)

أغار الطيران الحربى الإسرائيلى اليوم الخميس، على تلة العزية فى مرجعيون اللبنانية، كما تعرضت أطراف بلدة دير ميماس منطقة المغيسل وبلدة الناقورة فى القطاع الغربى اللبنانى.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن طيران استطلاعى وطيران ميسر حلق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وفوق الساحل البحري ومجرى نهر الليطاني.

وأضافت أنه منذ منتصف الليل الفائت أطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق مع فلسطين المحتلة ، مشيرة إلى أن قصف بلدة الخيام، تسبب باندلاع النيران في منزل بعد استهدافه.

وفي سياق متصل قصف حزب الله موقع معيان باروخ بقذائف المدفعية.