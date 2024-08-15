عضو "السيادة السوداني": الدول العربية تسهم بـ65% من المساعدات الإنسانية لدعم شعبنا

كتب محمد شرقاوى

قال الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة السوداني، إنّ معظم الدعم الذي وصل بلاده كان من الدول العربية، بواقع 65% من المساعدات الإنسانية.

وأضاف "جابر"، في لقاء مع الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كل المعابر مفتوحة، وعندما تقول الأمم المتحدة إن عراقيل فتح المعابر من الطرفين .. مَن هما الطرفان؟ القانون واضح، والحكومة السودانية ملتزمة بضمان إيصال المساعدات للشعب السوداني عبر المنظمات".

وتابع عضو مجلس السيادة السوداني: "القوافل العسكرية لا ترافق هذه المنظمات التي تحمل شحنات المساعدات، كما يتم عمل أذونات لهذه المنظمات حتى تذهب إلى حيث تشاء، كما أنّ أي شخص من الأمم المتحدة مدرب على مناطق النزاع والتعامل مع القوافل حتى يسهل وصولها إلى أي مكان، ونسأل حتى اليوم .. من اعترضكم؟ وأين تم اعتراضكم؟ لا توجد إجابة".