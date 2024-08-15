عضو "السيادة السوداني": الدعم السريع يحاصر بعض المناطق ويسيطر عليها لسرقتها

كتب محمد شرقاوى

قال الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة السوداني، إنّ الدعم السريع يحاصر بعض المناطق ويقوم بتهجير المواطنين ونهب المواطنين والسيارات والذهب.

وأضاف "جابر"، في لقاء مع الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تكوين الدعم السريع معظمه من الذين جرى إطلاقهم من السجون، بواقع 32 ألف شخص، عندما جرى اقتحام السجون من الأيام الأولى للتمرد".

وتابع عضو مجلس السيادة السوداني: "الدعم السريع يحاصر بعض المناطق ويسيطر عليها لسرقتها كما يحدث في الفاشر الآن، ومارس الدعم السريع القتل والإرهاب، بالإضافة إلى وجود المرتزقة الذين لم يتوقف إمدادهم يوميا من دول الجوار".

وواصل: "بالنسبة إلى الفاشر، فإنه صامد، وهناك تنسيق ممتاز جدا بين القوات المسلحة وقوات المشتركة التي تدافع عن المدينة".