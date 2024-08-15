عبدالفتاح البرهان: موقف السودان ثابت فى التمسك بتنفيذ اتفاق إعلان جدة

بورتسودان (أ ش أ)

تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان محادثة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن تتعلق بمحادثات جنيف.

وذكر إعلام مجلس السيادة - في بيان اليوم- أن رئيس مجلس السيادة أوضح أن موقف السودان الثابت متمثل في التمسك بتنفيذ إتفاق إعلان جدة الموقع بين الجيش وقوات الدعم السريع فى 11 مايو 2023 حسب الرؤية التي تم تقديمها لأطراف منبر جدة ، وليس هنالك مانع للجلوس مع الوسطاء في منبر جدة للنقاش معهم حول كيفية التنفيذ مع تأكيد الرفض لتوسعة قائمة الوسطاء.