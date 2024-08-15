طلاب الهندسة الزراعية بجامعة قناة السويس يساهمون فى تشجير الكلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

شارك طلاب قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة جامعة قناة السويس في مشروع تجميل واجهة القسم، وذلك من خلال زراعة عدد من الشجيرات ومسطحات النجيل في خطوة تعكس روح المبادرة والتعاون.

جاءت هذه الفاعلية ضمن برنامج التدريب الصيفي الذي يهدف إلى تعزيز المهارات العملية للطلاب، وتنمية الوعي البيئي لديهم.

و أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية مثل هذه المبادرات الطلابية التي تعزز الوعي البيئي والمشاركة الفعالة في تحسين البيئة الجامعية.

وأوضح أن الأنشطة العملية لا تساهم فقط في تطوير مهارات الطلاب، بل تعزز أيضًا من روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، وهو ما يتماشى مع رؤية الجامعة في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات البيئية والمجتمعية.

كما أشار إلى أن الجامعة ستستمر في دعم كل المبادرات التي تهدف إلى تحسين البيئة الجامعية وتعزيز الجانب الأخضر في المجتمع الأكاديمي، مؤكدًا على دور الطلاب كعنصر فاعل في عملية التنمية المستدامة.

وقد حظي التدريب بدعم من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبمتابعة من الدكتور محمد وصفى، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد علي الحماحمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال المصري، رئيس قسم الهندسة الزراعية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبمتابعة تنفيذية من الدكتور أحمد عبد الكريم.

تضمنت الفاعلية عمليات تخطيط وتصميم المساحات الخضراء، مما أتاح للطلاب فرصة تطبيق ما تعلموه في قاعات الدراسة في بيئة عملية حقيقية.

كما تم توزيع المهام بين الطلاب لتعزيز العمل الجماعي وتبادل الأفكار حول كيفية تحسين المظهر العام للقسم.

تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود جامعة قناة السويس لتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين البنية التحتية للجامعة، وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

