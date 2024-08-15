ضبط 9 آلاف كتاب تعليمى بدون ترخيص

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

نجحت الداخلية في ضبط قرابة 9 آلاف نسخة من الكتب التعليمية بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون داخل مخزن بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مخزن- كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر) بتخزين وبيع وتوزيع العديد من النسخ لكتب دراسية خارجية لمختلف المواد الدراسية بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وبإستهداف المخزن المُشار إليه بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المدير المسئول ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك المخزن بقصد تحقيق الربح المادى، كما تم العثور على (8700 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.