ضبط مواطن حول منزله ورشة لتصنيع الأسلحة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

نجحت الداخلية في ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه باتخاذ مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار فى المواد المخدرة).

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل- مقيم بدائرة القسم) بإتخاذه من مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء "بدون ترخيص" والإتجار بالمواد المخدرة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه.. وعثر بحوزته على (3 فرد محلى- عدد من الطلقات- 6 قطع سلاح أبيض- مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع- كمية من مخدرى"الشابو، الآيس"– ميزان حساس ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.