اليوم السابع
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ضبط مواطن حول منزله ورشة لتصنيع الأسلحة بالقاهرة

الخميس، 15 أغسطس 2024 11:49 ص
ضبط مواطن حول منزله ورشة لتصنيع الأسلحة بالقاهرة متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

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نجحت الداخلية في ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه باتخاذ مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار فى المواد المخدرة).

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل- مقيم بدائرة القسم) بإتخاذه من مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء "بدون ترخيص" والإتجار بالمواد المخدرة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه.. وعثر بحوزته على (3 فرد محلى- عدد من الطلقات- 6 قطع سلاح أبيض- مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع- كمية من مخدرى"الشابو، الآيس"–  ميزان حساس ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

اسلحة نارية

ورشة تصنيع



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