اليوم السابع
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ضبط مواطن حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة بالمنيا

الخميس، 15 أغسطس 2024 11:48 ص
ضبط مواطن حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة بالمنيا ورشة تصنيع اسلحة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط عامل بالمنيا لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا) بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتصنيع الأسلحة "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه بمسكنه وعثر داخل الورشة على (2 بندقية خرطوش- 8 فرد خرطوش- مجموعة من أجزاء وقطع غيار الإصلاح والتصنيع) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







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