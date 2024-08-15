ضبط عصابة بالجيزة تزور المحررات الرسمية

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها).

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطة الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية، مقابل مبالغ مالية كبيرة.



عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن الجيزة من ضبطهم.. وبحوزتهم (5 عقود إيجار وتوكيل "مزورة"- 16 شهادة ومؤهل دراسى- 11 كشف حساب بنكى- 10 شهادات ميلاد مميكنة بأسماء مختلفة- 4 شهادات صحية- 3 هواتف محمولة "تحوى أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى"). بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.