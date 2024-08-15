ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه في العقارات والسيارات

كتب محمود عبد الراضى

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب مؤسسة - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بالتعاقد فى غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة وتبين عند استلامها وجود عجز بها مما نتج عنه كسباً غير مشروع ، وقيامه بغسل تلك الأموال المستولى عليها فى محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.