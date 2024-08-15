اليوم السابع
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صحة قنا تنظم قافة طبية بقرية الرئيسية ضمن "حياة كريمة" اليوم

الخميس، 15 أغسطس 2024 07:00 ص
صحة قنا تنظم قافة طبية بقرية الرئيسية ضمن "حياة كريمة" اليوم قافلة طبية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية الرئيسية التابعة  لإدارة نجع حمادى الصحية اليوم الخميس.

وأوضح بدران أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتى تنظمها مديرية الصحة بقنا فى جميع قرى ونجوع المحافظة، بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كل الفحوصات الطبية اللازمة والتى تقدم بالمجان، كذلك التوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدى لها.

وداعا وكيل وزارة الصحة المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وذلك فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة"، والتى تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.







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