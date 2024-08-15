شهيدان فى قصف إسرائيلى على مخيم بلاطة شمالى الضفة الغربية

محمد جمال

استشهد فلسطينيين اثنين فى قصف إسرائيلى على مخيم بلاطة شمالى الضفة الغربية، وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلى هجوما على مخيم بلاطة شمالى الضفة الغربية بطائرات مسيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى، اليوم الخميس إصابة 3 أشخاص خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية، حسبما ذكرت شبكة القاهرة الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلى استهدفت حى الصبرة جنوبى مدينة غزة، بحسب القاهرة الإخبارية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوبى الضفة الغربية، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

ووقعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقتحم المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية، وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة بالتزامن مع اقتحام نابلس بالضفة الغربية.

كما قامت قوات الاحتلال بنسف مربعات سكنية فى بلدة القرارة بخان يونس جنوب قطاع غزة.