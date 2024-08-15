شاهد استمتاع المواطنين بغروب الشمس والرحلات النيلية على كورنيش المنصورة

الدقهلية -محمد الحبشي

يتوافد المواطنين يوميا للاستمتاع بلحظة غروب الشمس علي مياه نهر النيل بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، حيث أجواء الطقس المعتدله تماما في ذلك التوقيت من كل يوم.

ويستمتع المواطنين بالتواجد أثناء لحظة غروب الشمس ومنظر مياه نهر النيل، حيث يظهر النيل في أبهي صورة لتكتمل صورة من صنع المولي عزوجل علي مياه النيل، بفضل الظواهر الطبيعية وهي لحظة الغروب علي المياه.

وسهل انشاء الممشي السياحي الجديد بمدينة المنصورة من تواجد المواطنين والإستمتاع بأفضل الأوقات، حيث اختارت الدولة المصرية مكان استراتيجي رائع لانشاء هذا الممشي والذي يقع علي مياه النيل مباشرة ويفصل مدينتي طلخا والمنصورة.

وتكتمل الأوقات الممتعه للمواطنين بتواجد البواخر التي يستقلها المواطنين للاستمتاع من خلالها بالرحلات النيليه داخل مياه النيل بمدينة المنصورة.

استمتاع المواطنين من خلال الرحلات النيليه



بواخر نيليه



غروب الشمس علي نيل المنصورة