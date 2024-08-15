اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شمال شرقى تايوان

الخميس، 15 أغسطس 2024 01:45 م
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شمال شرقى تايوان مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
تايبيه (أ ش أ)

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المركزية فى تايوان، أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس، قبالة سواحل مقاطعة "ييلان" شمال شرقى البلاد.

وأضافت الهيئة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق تسعة كيلومترات، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأكدت السلطات التايوانية استمرار خدمات مترو الأنفاق في العاصمة "تايبيه" بسرعة أقل في أعقاب الزلزال.
 







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