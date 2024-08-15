رئيس مدينة أرمنت يناقش تفعيل دور الجمعيات الأهلية لدعم الأسر الأكثر احتياجا

الأقصر – أحمد مرعى

عقد على عثمان أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر اجتماعا تنسيقيا مع مدير إدارة التضامن الاجتماعى ومسئول الجمعيات الأهلية بالإدارة، لتفعيل دور الجمعيات الأهلية في المجتمع المدني والتنسيق بين الجمعيات الأهلية والجهات التنفيذية المحلية لرفع مستوى الأسر الأكثر احتياجا وذلك انطلاقا من دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع.

وتم عقد فعاليات الاجتماع بمجلس مدينة أرمنت، فى إطار خطة الدولة فى تنمية العمل المجتمعى الأهلى لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك لخدمة المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً فى كافة المجالات ونشر الوعي والارتقاء بالمجتمع، بحضور إبراهيم أحمد فاضل مدير إدارة التضامن الإجتماعي بأرمنت، ومحمد أبو المجد رئيس قسم الجمعيات بإدارة التضامن بأرمنت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية بمركز أرمنت.

وفى نفس السياق وفى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد، أعلن على عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت عن تنفيذ حالة إزالة تعدى سملات خرسانية مسلحة على أرض زراعية على مساحة 175 مترا بقرية الرزيقات بحرى.

ويؤكد رئيس مدينة أرمنت، فى بيان صحفى، أنه تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية فى وجود قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، حيث شارك فى الإزالة مدير وموظفى المتابعة ومشرفى التنظيم ومدير الحملة بالمركز، ومشرف حماية الأراضى ومشرف الإصلاح الزراعى.