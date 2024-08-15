رئيس الوزراء: كل سيارة فى رالى مهرجان العلمين ممكن تكون نموذج لمشروع مستقبلى

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقديم كل الدعم لشباب مصر وابتكاراتهم التى تخدم مجالات التنمية المتكاملة التي تتضمن مجالات دعم ريادة الأعمال.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بافتتاح رالي سباق السيارات، فى مهرجان العلمين بالجهد الكبير المبذول من شباب الهندسة للخروج بهذه السيارات الكهربائية، قائلا: "مش مهم مين أسرع سيارة في رالي سباق السيارات، المهم نجاح التجربة، وأن كل سيارة ممكن تكون نموذج لمشروع مستقبلي".

كما وجه الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي واللجنة التنظيمية من كلية هندسة جامعة عين شمس والشركة المتحدة على تنظيم هذا الحدث.

