رئيسة وزراء إيطاليا تنشر صورة مع ابنتها فى حمام السباحة: كن سعيدا مع عائلتك

فاطمة شوقى

نشرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلونى، صورا لها وهى بصحبة ابنتها وعائلتها خلال إجازة قضيها في بوليا، وقالت: "كونوا سعداء مع عائلاتكم وأحبائكم والأشخاص الذين تحبونهم، وقت سعيد للجميع".



ميلونى فى إجازة

وأشارت صحيفة الكودتيديانو الإيطالية إلى أن رئيسة وزراء إيطاليا ميلونى تقضى إجازتها مع ابنتها جينيفيرا في حمام السباحة في مقاطعة برينديزي وبصحبتها ابنتها الأخرى أريانا وزوجها فرانشيسكو لولوبريجيدا، ووكيل وزارة الصحة مارسيلو جيماتو.



ميلونى

وبعثت ميلونى، برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ردا على توصيات بروكسل بشأن سيادة القانون في دول الاتحاد الأوروبي، وركزت ميلوني على ثلاثة جوانب مهمة تتعلق بحرية الصحافة في بلادها، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال زيارة ميلونى للصين لعقد اجتماع ثنائي مع حكومة بكين، بعثت ميلوني، برسالة إلى فون دير لاين، ردا على انتقادات لعدم وجود سيادة القانون في إيطاليا، من بين الدول الأوروبية الأخرى.

وجاءت التوصيات الصادرة عن بروكسل الموجهة إلى روما في لحظة حرجة في الاتحاد، حيث تتم مناقشة انتخاب المفوضين، وفي الوقت الذي تتنافس فيه ميلوني من أجل الحصول على منصب ذو وزن.



ميلونى

وبحسب بروكسل، هناك مخاوف في إيطاليا بشأن حالات تخويف الصحفيين من قبل السياسيين، وانعدام حماية السرية المهنية والمصادر الصحفية، والتأخير في إصلاح نظام التشهير، فضلاً عن تدخل السياسيين في هيئة الإذاعة العامة، راى.

وبعثت رئيسة الوزراء الأحد الماضى برسالة إلى فون دير لاين تدافع فيها عن موقف حكومتها. وجاء في الرسالة: "عزيزتي أورسولا، قبل أيام قليلة، مثل كل عام منذ عام 2020، نشرت المفوضية الأوروبية تقريرها السنوي حول سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، والتوصيات النهائية تجاه إيطاليا لا تختلف بشكل خاص عن تلك الخاصة بالسنوات السابقة".