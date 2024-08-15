حياة كريمة.. تطوير ورفع كفاءة الطرق بقرى مطوبس فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أنه جاري تسوية وتمهيد الطرق بقرى مركز ومدينة مطوبس، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الخدمات والمرافق، ورفع كفاءة الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن على مستوى المحافظة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة المواطنين.

يأتي ذلك بالتزامن مع استكمال مشروعات حياة كريمة وعددها 603 مشروعاً في كافة القطاعات الخدمية، وتم الانتهاء من عدد منها في قطاع التعليم والشباب والرياضة، والبريد، غيرهم من القطاعات، كما تم الاستعداد للمرحلة الثانية من المبادرة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي ستضم مراكز " كفر الشيخ ودسوق وسيدي سالم والحامول".

‏وأضاف عبد المعطي، أنه وجه برفع كفاءة وتجميل ودهان الأرصفة بمركز دسوق، بدايةً من كوبري دسوق العلوي حتى حدود مركز الرحمانية، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير محاور ومداخل المراكز والمدن، بهدف تحسين الخدمات والمرافق المقدمة المواطنين.



الأعمال الجارية لتمهيد طرق مطوبس



تمهيد طرق حياة كريمة بمطوبس