حياة كريمة.. استمرار فاعليات التمكين الاقتصادى وتوفير فرص عمل فى قرى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت وحدة تكافؤ الفرص التابعة لمحافظة أسوان، تنفيذ سلسلة فعاليات وندوات التمكين الاقتصادى وورش عمل توعية داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور أسماء شوقى، مدير إدارة مشروعك.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والمهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، فى إطار خطة الدولة للاهتمام بالمرأة وتحقيق التمكين الاقتصادى لها بما يساهم فى تحقيق الاستقرار المعيشى والاجتماعى للأسرة المصرية.

قالت دعاء فتحى، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان، فى بيان صحفى، إن الفاعليات كانت داخل قرية بلانة بمركز نصر النوبة واستهدفت المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة التعريف بالخدمات المصرفية والبرامج التمويلية والتسهيلات العديدة والمتنوعة التى تقدمها إدارة مشروعك ، وصندوق التنمية المحلية.

وأضافت رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أنه سوف يتم استكمال سلسلة الندوات بقرية الرمادى بحرى بإدفو فى 20 أغسطس الحالى، مشيرةً إلى أن المبادرة تهدف لرفع وعى كافة شرائح المجتمع وتأهيل وتشجيع الشباب والفتيات والسيدات على إقتحام سوق العمل وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى توفير مصادر دخل ثابته لهن.



جانب من الندوات



توعية أهالى القرى