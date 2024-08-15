تنفيذ 60% من إنشاء حوائط الساند لمصرف "شبرا صورة" بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد أحمد ضاحى رئيس مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية أن أعمال مشروع رصف طريق شبرا صورة وأعمال إنشاء حوائط الساند للمصرف "الهوابر / شبرا صورة" تعدت 60%.

وأشار إلى أنه كلف رئيس الوحدة المحلية بمتابعة العمل، لسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمنى.

وأوضح أن أعمال إنشاء الحوائط الخرسانية للأجزاء المنهارة لمصرف شبرا صورة بطول 600م تتم على أربعة مراحل، لافتا إلى أنه شدد على الانتهاء من عمل الحوائط خلال شهر من تاريخ البدء.

وتابع أنه جارى الاستعداد لرصف طريق ديرب - ميت غمر بداية من الساحة الشعبية حتى نهاية قرية شبرا صورة تحت إشراف مديرية الطرق بالشرقية.