تعاون بين جامعتي الأزهر ولوباتشيفسكي الروسية في مختلف المجالات العلمية

كتب لؤى على

استقبل الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ البروفيسور بيدني ألكسندر بوريسوفيتش، نائب رئيس جامعة لوباتشيفسكي الروسية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والبروفيسور كيمايف كونستانتين فاليريفيتش، نائب نائب رئيس الجامعة، والدكتور عمرو الديب،رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبروفيسور غريغورييفا ناتاليا يوريفنا، مديرة معهد الطب، ومارات جاتين، المستشار الثقافي الروسي بالقاهرة، والبروفيسور ناليا أنفيروفنا بختياروفا، رئيسة مركز البرامج التعليمية للمواطنين الأجانب؛ لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجامعتين في مختلف المجالات العلمية.

ورحب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالوفد الروسي في رحاب الأزهر الشريف الذي يمتد تاريخه على مدار 1084 عامًا من العطاء، وفي رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال.

وأعلن رئيس الجامعة ترحيبه بفتح آفاق التعاون مع الجانب الروسي في جميع المجالات العلمية.

واستعرض الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ما وصلت إليه جامعة الأزهر في التصنيفات العالمية، إضافة إلى النتاج العلمي من الأبحاث العلمية التي تم نشرها دوليًا، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر الشريف يدرس بها نحو 35 ألف طالب وافد يمثلون 140 دولة حول العالم.

وأوضح أن التعاون العلمي قديم بين جامعة الأزهر والجامعات الروسية؛ فهناك عديد من أساتذة الجامعة في كليات العلوم والهندسة قد حصلوا على الدكتوراه من الجامعات الروسية.



وعبَّر البروفيسور بيدني ألكسندر، نائب رئيس جامعة لوباتشيفسكي الروسية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة الأزهر ذات التاريخ العريق، مرحبًا بالتعاون مع الجامعة في سبيل افتتاح قسم (اللغة الروسية) بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، إضافة إلى التعاون في مجالات أخرى عديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب ، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة، ولفيف من أعضاء مكتب التميز الدولي بالجامعة.