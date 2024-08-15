تداول 38 ألف طن و514 شاحنة بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 38 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و514 شاحنة و126سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 317 شاحنة و85 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع، 197 شاحنة و41 سيارة.

وغادرت ميناء سفاجا اليوم السفينة Nahita M وعلى متنها 32 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALcudia Express، كما تم تداول 3100 طن بضائع و358 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لخمس سفن وهى جوليو فيرن، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1493 راكب بموانيها.

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر مساء امس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 775 شاحنة و160 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 376 شاحنة و90 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 399 شاحنة و70 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALcudia Express بينما تغادر العبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينة ALcudia Express ، كما تم تداول 2900 طن بضائع و270 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتى ، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1980 راكب بموانيها.