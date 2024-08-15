تحرير 82 محضرا ومخالفة فى حملات بشوارع الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة نجحت فى ضبط وتحرير 82 محضرا ومخالفة فى شوارع المدينة، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، ووفقاً لتكليفات اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة، وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

وقالت محافظة الأقصر، في بيان صحفى، إنه شنت شرطة المرافق حملة مكبرة بمدينة الأقصر برئاسة اللواء الدكتور على شرابي رئيس مدينة الأقصر، واستهدفت الحملة ميدان أبو الحجاج، السوق السياحي ومناطق أبو الجود، شرق السكة، ومستشفى الكرنك، وشارع الهيلتون، وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضر إشغال، و7 محاضر نظافة عامة، و5 محاضر باعة جائلين، و17 محضر مضبوطات متنوعة، و39 محضر إزالات إدارية.

وفى نفس السياق وفي إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، أعلن علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت عن تنفيذ حالة إزالة تعدى سملات خرسانية مسلحة على أرض زراعية على مساحة 175 مترا بقرية الرزيقات بحرى.

وأكد رئيس مدينة أرمنت، في بيان صحفى، أنه تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية في وجود قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، حيث شارك فى الإزالة مدير وموظفى المتابعة ومشرفى التنظيم ومدير الحملة بالمركز، ومشرف حماية الأراضي ومشرف الإصلاح الزراعى.