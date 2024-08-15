بنجلاديش.. محتجون يمنعون مسيرة لأنصار حزب رئيسة الوزراء السابقة

وكالات

احتشد طلاب ومحتجون في بنجلاديش، الخميس، بالعاصمة دكا، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، لمنع "أعمال إرهاب وتخريب"، على هامش مسيرة لتخليد ذكرى بطل الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن، كان يُخطط لها أنصار حزب "رابطة عوامي"، الذي تزعمته رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، والتي أطاحت بحكومتها انتفاضة طلابية وأجبرتها على الفرار إلى الهند، وفق إعلام محلي.

وأفادت صحيفة "دكا تريبيون"، بأن مجموعات صغيرة من الطلاب والمحتجين جاءوا من مناطق متفرقة بالعاصمة، تمركزوا في منطقة "شاهباج"، والشوارع المحيطة، ابتداءً من الساعة 6 صباحاً (12:00 مساء بتوقيت جرينتش).

والأربعاء، دعا حسنات عبد الله، وهو أحد منسقي "حركة الطلاب المناهضة للتمييز"، الطلاب والجمهور إلى التوحد لمنع زعماء ونشطاء "رابطة عوامي" من ممارسة "أعمال إرهاب وتخريب" في 15 أغسطس.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أعلن منسقو الحركة عن خطط للتجمع في منطقة "شاهباج"، لعرض مطالب تتضمن 4 نقاط.

وأشارت الصحيفة إلى أن المئات من نشطاء جماعة "شبير" الجناح الطلابي لحزب "الجماعة الإسلامية"، كانوا ينتشرون في منطقة شاهباج، بينما كانت مجموعة أخرى تنظم مسيرات متقطعة أمام المتحف التذكاري لزعيم الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن المعروف شعبياً باسم "بانجا باندو"، فيما كان بعضهم يوجه حركة المرور على الطرق ويفحصون المركبات الحكومية والخاصة.

وشهدت بنجلاديش مظاهرات وأعمال عنف بعد احتجاجات قادها الطلاب الشهر الماضي. وتصاعدت المظاهرات إلى حملة للإطاحة بالشيخة حسينة التي فازت بولاية رابعة على التوالي في يناير الماضي، في انتخابات قاطعتها المعارضة ووصفتها وزارة الخارجية الأميركية بأنها "لم تكن حرة أو نزيهة".