بلينكن يؤكد لـ"البرهان" الحاجة لمشاركة جميع الأطراف فى محادثات السلام بسويسرا

واشنطن (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى اتصال هاتفى مع رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان، الحاجة إلى المشاركة فى محادثات السلام الجارية فى سويسرا، لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين فى السودان .

وقال بلينكن، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الخميس، إن المجتمع الدولي اجتمع لدعم هذه المفاوضات، التي تستضيفها سويسرا والمملكة العربية السعودية، للوصول إلى الامتثال لإعلان جدة ووقف الأعمال العدائية والوصول الإنساني وإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ .

كما أكد أن هذه الأهداف تعكس الالتزامات الواردة في إعلان جدة، وأن هدف المحادثات هو تحقيق التنفيذ الكامل له.

وشدد على الحاجة الملحة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية للملايين من السودانيين الذين يعانون.