اليوم السابع
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بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد فعاليات ختام رالى السيارات الكهربائية مصر EVER

الخميس، 15 أغسطس 2024 07:50 م
بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد فعاليات ختام رالى السيارات الكهربائية مصر EVER الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل  فعاليات ختام الموسم الخامس لمبادرة رالى السيارات الكهربائية مصر EVER"، المقام بمدينة العلمين الجديدة.

 

ويعد هذا السباق هو الأضخم والأكبر للسيارات الكهربائية فى الشرق الأوسط للجامعات.







رالي السيارات الكهربائية مصر

مجلس الوزراء

العلمين الجديدة

مهرجان العلمين

مصطفى مدبولى




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