بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد فعاليات ختام رالى السيارات الكهربائية مصر EVER

كتبت هند مختار

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل فعاليات ختام الموسم الخامس لمبادرة رالى السيارات الكهربائية مصر EVER"، المقام بمدينة العلمين الجديدة.

ويعد هذا السباق هو الأضخم والأكبر للسيارات الكهربائية فى الشرق الأوسط للجامعات.