بعد إعلان الحد الأدنى للجامعات الأهلية.. اعرف قائمة الجامعات المعتمدة

كتب محمد صبحى

ينشر " اليوم السابع" القائمة الكاملة للجامعات الأهلية المعتمدة بـ وزارة التعليم العالى، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم تنسيق الجامعات 2024، وذلك حتى يتجنب الطلاب الكيانات التعليمية الوهمية، ولا يقع الطلاب فريسة لتلك الكيانات التى تمارس العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وسجل الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة بكلية الطب البشرى بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 79 % وسجل القبول بكلية طب الجلالة 76 % وسجل الحد لأدنى لقبول بجامعة سيناء وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 74 %.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 77 % بكلية طب الأسنان ، و75% للقبول بطب أسنان الجلالة، و73 % للقبول بجامعة سيناء وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والأسماعيلة الأهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول كليات العلاج الطبيعى 75 % فى الجامعات الخاصة والأهلية ، و74 % للقبول بجامعة الجلالة ، و72% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة 71 % للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، و70 % للقبول بجامعة الجلالة والعلمين، و68 % للقبول بجامعة سيناء وفرعيها وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الاهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى 67 % للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، و 65 % للقبول بجامعات سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الاهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 68 % بالجامعات الخاصة والأهلية، و66 % للقبول بجامعات الجلالة والعلمين، و65 % للقبول بجامعات سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الاهلية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات علوم الحاسب 60 % بالجامعات الخاصة والأهلية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين وجامعة سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الاهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية واللغات والترجمة والإعلام والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والتمريض والآثار والحقوق والقانون والعلوم السينمائية والسويدى التكنولوجية والتمريض 53 % للقبول بكل الجامعات عدا جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب وجامعة مصر الدولية 55 %.

وتضم قائمة الجامعات الأهلية (20) جامعة أهلية وهي على النحو التالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.